Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Haberler | Güncel

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Soğutma çalışmalarının başlatıldığı bölgede 5 dönüm çamlık alan zarar gördü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesi civarında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Soğutma çalışmalarının başlatıldığı bölgede 5 dönüm çamlık alan zarar gördü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesi civarında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının başlatıldığı bölgede 5 dönüm çamlık alan zarar gördü.

Düziçi ilçesi Ellek beldesi civarı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoyoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda ekip karadan arazözlerle müdahale ederken havadan da helikopter müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm çamlık alan zarar görürken ekipler, alevlerin yangın alanına yakın olan zeytin bahçelerine ulaşmaması için mücadele etti.

Kontrol altına alan yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Son Dakika Haberleri
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