Ortahisar Belediyesi'nin 2022 yılı performans programı kabul edildi - Haberler
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Ortahisar Belediyesi'nin 2022 yılı performans programı kabul edildi

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Ortahisar Belediyesi'nin 2022 yılı performans programı kabul edildi

Ortahisar Belediyesi'nin 2022 yılı performans programı meclis toplantısında görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Ortahisar Belediyesi'nin 2022 yılı performans programı meclis toplantısında görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde düzenlenen meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen Ortahisar Belediyesi 2022 yılı performans programı görüşüldü.

Oybirliği ile kabul edilen programla ilgili konuşan Genç, belediyenin Vakıfbank ve İlbank dışında herhangi bir bankaya borcu olmadığını, bütün kredi borçlarının görev süresi sona ermeden ödeneceğini vurguladı.

Pandemi sürecinin etkisini hissettiklerini anlatan Genç, "O nedenle bazı projelerimiz ile ilgili yeni bir değerlendirme yapmak zorunda kaldık. Bir de şehrimize yapılan altyapı projelerinden dolayı üstyapı konusunda proje paydaşı olduk. Bu doğrudan bizim yetki alanımızda olmasa da bu proje bittiğinde kaldırımlarımız, caddelerimiz ve sokaklarımız daha güzel bir hale gelecek. Bütün bu çalışmaları yaparken ilaveten de borçlanmamaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Genç, personel alımıyla ilgili bir soruya ise, "Biz personel sayımız itibarıyla Sayıştay tarafından da belirtildiği üzere yeni bir personel alamıyoruz. Dolayısıyla buradaki artışlar geçici çalıştırmaya dönük artışlar, bunlara ilave de yapabiliriz. Bunlar daimi bir personel alımı değil. Özel kalemden basın müdürlüğü dışında atanan bir memur kadrosu söz konusu değil." dedi.

Performans programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Genç, "Ben öncelikle Mali Hizmetler Müdürlüğümüze, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza ve üyelerine teşekkür ediyorum. Burada teklifleriniz, önerileriniz, eleştirilerinizle birlikte katkı sağladınız. Bundan dolayı da bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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