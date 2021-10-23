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Ormanda dolaşan off-road ekibinin önüne ayı çıktı

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Yerel

- Ormanda dolaşan off-road ekibinin önüne ayı çıktı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan boz ayı, doğa sporcuları tarafından görüntülendi.

KÜTAHYA (İHA) - - Ormanda dolaşan off-road ekibinin önüne ayı çıktı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan boz ayı, doğa sporcuları tarafından görüntülendi.

Yaylacık ormanı içlerinde dolaşan off-road ekibi, önlerine çıkan boz ayıyı son anda fark etti ve cep telefonu ile görüntülediler.

Off Road ekibinden Abdullah Bal, " off-road ekibi olarak arkadaşlarla ormandan eve döneceğimiz sıra aniden önümüze ayı çıktı. Uzun bir süre önümüzden koşarak ormanın derinliklerine doğru giderek gözden kayboldu" dedi.

Ormanda dolaşan off-road ekibinin önüne ayı çıktı
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