Ormanda dolaşan off-road ekibinin önüne ayı çıktı
İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Yerel
- Ormanda dolaşan off-road ekibinin önüne ayı çıktı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan boz ayı, doğa sporcuları tarafından görüntülendi.
KÜTAHYA (İHA) - - Ormanda dolaşan off-road ekibinin önüne ayı çıktı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan boz ayı, doğa sporcuları tarafından görüntülendi.
Yaylacık ormanı içlerinde dolaşan off-road ekibi, önlerine çıkan boz ayıyı son anda fark etti ve cep telefonu ile görüntülediler.
Off Road ekibinden Abdullah Bal, " off-road ekibi olarak arkadaşlarla ormandan eve döneceğimiz sıra aniden önümüze ayı çıktı. Uzun bir süre önümüzden koşarak ormanın derinliklerine doğru giderek gözden kayboldu" dedi.
İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Son Dakika Haberleri