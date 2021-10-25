Ordu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'nun İkizce ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İKİZCE, ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine İkizce ilçesinde düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.
Olay yerinde beton kırıcı, jeneratör, hilti ve 2 kilogram amonyum nitrat ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri