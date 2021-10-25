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Ordu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Ordu'nun İkizce ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İKİZCE, ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine İkizce ilçesinde düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Olay yerinde beton kırıcı, jeneratör, hilti ve 2 kilogram amonyum nitrat ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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