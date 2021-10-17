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Ordu'da araç içinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da araç içinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralı güçlükle kurtarıldı.

İlçenin Esenyurt Mahallesi Köselioğlu mevkiindeki Ersin Kırkaya idaresindeki 52 ABN 733 plakalı araç takla attı. Araç içinde sıkışan sürücü, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Yaralı sürücü Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ORDU

Ordu'da araç içinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Ordu'da araç içinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

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