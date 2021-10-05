Opera Sanatçısı Soprano Özgül Tanyeri vefat etti

İSTANBUL (DHA) - OPERA sanatçısı Soprano Özgül Tanyeri, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Tanyeri, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Opera santçısı Soprano Özgül Tanyeri (85), dün İstanbul'da yaşamını yitirdi. Tanyeri, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1936'da Mersin'de doğan Özgül Tanyeri, Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Opera Bölümü'nü 1959 yılında bitirdi. Şan eğitimini Elvira de Hidalgo ve Maria Carena'dan aldı. 1960 yılında bir yıllık bursla gittiği İtalya'da, La Scala Operası'nın genç sesler için açtığı konkuru kazanarak Scala Operası'nın ünlü şefi Antonio Tonini ile çalışma olanağı buldu.