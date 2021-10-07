Online Yazar Söyleşileri ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

ERZİNCAN (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE birimi kapsamında yürüttüğümüz "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projemiz 3. Yılında da hız kesmeden devam ediyor.

İlgili proje kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde "Online Yazar Söyleşileri" ve "Metin Tombul İlkokullar ve Ortaokullar Arası Kitap Okuma Yarışması" etkinlikleri bu eğitim öğretim yılında da pandemi süreci dikkate alınarak devam edecektir. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN'ün, Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE birimi Şube müdürümüz Hüseyin EROL ve ilgili okul müdürlerinin katılımlarıyla ilk, orta ve lise düzeyindeki okullara yönelik çevrimiçi ortamda yapılacak yazar söyleşileri ve Metin Tombul İlkokullar ve Ortaokullar Arası Kitap Okuma Yarışması ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN "Kitap okumanın hayatta birçok alanda pozitif etkileri olduğunu, beyni sürekli zinde tuttuğunu ve özellikle yeni nesil soruların ön plana çıktığı sınav sisteminde öğrenciyi bir adım öne taşıdığını öğrenci başarısını arttırdığını" vurgulamış ve "2 senedir yürüttüğümüz adını Erzincan'nın değerli yazarları ile isimlendirdiğimiz 2019-2020 eğitim öğretim yılında Hamdi Ülker ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ahmet Dumlu Kitap okuma yarışmasının bu 3. yılında yine Erzincan'ın önemli bir değeri olan Yazar Metin Tombul olarak adlandırdığımıza" dikkat çekmiştir. Bu çerçevede 17 yazarımızı yeni eğitim öğretim yılında çevrimiçi olarak öğrencilerimizle buluşturup aynı zamanda öğrencilere isme imzalı kitaplarını ulaştırmayı hedeflemekteyiz. İlgili projenin Kasım ayı etkinlikleri içerisinde Sevil KÖYBAŞI, Metin ÖZDAMARLAR, Tuğba COŞKUNER ve Nurdan DAMLA ile ilgili yazar organizasyonu için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE birimi öğretmenlerimizden proje koordinatörü Kübra Tuğçe BİNGÖL tarafından bilgilendirme yapıldı.

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