Ölüm tehditlerine rağmen yürüttüğü projeyle binlerce kadına ulaştı - Haberler
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Ölüm tehditlerine rağmen yürüttüğü projeyle binlerce kadına ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ölüm tehditlerine rağmen yürüttüğü projeyle binlerce kadına ulaştı

Adana'da eşinden boşanırken kayınbabası tarafından ölümle tehdit edilen ve o sırada yürüttüğü "Güçlü Kadın, Güçlü Yarın" projesiyle binlerce kadına ulaşan Ezgi Köse, e-ticaret sitesinin lansmanı gerçekleştirdi.

ADANA (İHA) - Adana'da eşinden boşanırken kayınbabası tarafından ölümle tehdit edilen ve o sırada yürüttüğü "Güçlü Kadın, Güçlü Yarın" projesiyle binlerce kadına ulaşan Ezgi Köse, e-ticaret sitesinin lansmanı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda eşi L.Ö.'den boşanmak isterken kayınbabası H.Ö. tarafından da ölüm tehditleri alan genç kadın, o sırada yürüttüğü "Güçlü kadın, güçlü yarın" projesiyle binlerce kadına ulaştı.

Eşinden boşanan ve tamamen projeye odaklanan Köse, güçlü kadın, güçlü yarın isimli e ticaret sitesini hayata geçirdi. Internet üzerinden kadınlar ürünlerini satabilirken bir otelde e- ticaret sitesinin lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana çok sayıda davetli katıldı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ezgi Köse, "Bu projeyle birçok kadına ilham olmayı ve onların hayallerinde ki işi yapmasını amaçlıyoruz. Şuanda bu projeyle birçok kadının ürünlerini e-ticaret sitemizde satacağız. Birçok kadına ilham olmak, onların hayatlarına dokunmak benim için çok ilham verici. Şuanda birçok kadının hayatına dokunuyoruz" diye konuştu.

Kayınbabasıyla yaşadığı sorunun da kendisini güçlendirdiğini belirten Köse, "Aslında bu proje vardı ama bu projeyi güçlü, anlamlı kılan şey bu oldu. Bu olaydan sonra kendimi daha güçlü, her şeyi başarabilen bir kadın olarak gördüm. Birçok kadına ilham olacağım dedim ve öyle de yapıyorum. Bundan sonra hedeflerim çok daha büyük" dedi. - ADANA

Ölüm tehditlerine rağmen yürüttüğü projeyle binlerce kadına ulaştı

Ölüm tehditlerine rağmen yürüttüğü projeyle binlerce kadına ulaştı

Ölüm tehditlerine rağmen yürüttüğü projeyle binlerce kadına ulaştı

Ölüm tehditlerine rağmen yürüttüğü projeyle binlerce kadına ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ölüm tehditlerine rağmen yürüttüğü projeyle binlerce kadına ulaştı - Haberler
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