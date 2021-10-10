Okullar ne zaman ara tatile girecek 2021? 1. Dönem ara tatili ve 15 tatil ne zaman? - Haberler
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Okullar ne zaman ara tatile girecek 2021? 1. Dönem ara tatili ve 15 tatil ne zaman?

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Okullar ne zaman ara tatile girecek 2021? 1. Dönem ara tatili ve 15 tatil ne zaman?

1.5 senenin ardından okullarda yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanmıştı. MEB, yayımladığı akademik takvimde 5 günlük tatil, yaz tatili ve okulların kapanacağı tarihleri verdi. Peki, Yeni dönem 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında okullar ne zaman ara tatile girecek? Okullar ne zaman ara tatile girecek 2021? 1. Dönem ara tatili ve 15 tatil ne zaman?

Okulların açılmasıyla beraber öğrenciler ara tatilin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. 1.5 senenin ardından okullarda yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanmıştı. Meb, yayımladığı akademik takvimde 5 günlük tatil, yaz tatili ve okulların kapanacağı tarihleri verdi. Peki, Yeni dönem 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında okullar ne zaman ara tatile girecek? Okullar ne zaman ara tatile girecek 2021? 1. Dönem ara tatili ve 15 tatil ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN ARA TATİLE GİRECEK 2021?

1. dönem ara tatili 15 Kasım, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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