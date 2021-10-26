ŞANLIURFA (İHA) - Okulda hasat sevinci... Öğrenciler okulda yetiştirdikleri ürünü hasat etti

ŞANLIURFA (İHA) Şanlıurfa'nın Suruç eğitim gören öğrenciler, okul bahçesinde yetiştirdikleri sebze ve meyvenin hasadını yaptı.

Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, Mayıs ayında okul bahçesinde sebze ve meyve fidelerini toprakla buluşturdu. Yaklaşık 500 metrekarelik hobi bahçesi oluşturan öğrenciler, fideleri suladı, çapa yaptı ve yabani otları temizledi. Aylar sonra ürünleri dalından koparmanın sevincini yaşayan öğrenciler, yetiştirdikleri domates, biber, patlıcan sebzelerinden zaman zaman okulda yemekler yapıp, yediklerini söyledi.

"Okulda farklı çalışmalar yapmak istiyoruz"

Okul müdürü Fethi Çiçek, 2019 yılından beri çalıştığı okulda farkındalık oluşturmak için zaman zaman öğrencilerle farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çiçek, "Okulda kayıtlı 540 öğrencimiz var. Okulumuz kurulurken çıktığımız yolda 'eğitimin farklı yüzü, eğitimin yeni yüzü' diye yola çıktık. Biz bugün okul bahçemizde öğrencilerimizle beraber hobi bahçesinde sebze ve meyve türü şeyler yetiştiriyoruz. Bunun yanı sıra bu yıl içinde 70 adet zeytin fidanını toprakla buluşturduk. Okulumuzda eğitimin yanından öğrencilerin hayata üreterek katılmalarını da sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bugün ekmiş oldukları ürünlerin hasadını yaptılar. Hepsini kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de kendi ektikleri ürünleri dalından koparmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, zaman zaman hasadını yaptıkları domates, biber, patlıcanlardan çeşitli yemekler yapıp, yediklerini söyledi.