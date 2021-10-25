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Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı Okmeydanı'nda yapılan asayiş uygulamasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı

İSTANBUL - Okmeydanı'nda yapılan asayiş uygulamasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Şişli Trafik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli Okmeydanı' nda asayiş denetimi yapıldı. Denetimde araçlar durdurularak aranırken bir yandan da sürücülerin GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerin süreceği belirlendi.

Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı

Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı

Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı

Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı

Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı

Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı
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