Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi atandığı ilçenin okullarında gerçekleştiriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi atandığı ilçenin okullarında gerçekleştiriyor

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Güncel

Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi atandığı ilçenin okullarında gerçekleştiriyor Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyü Emine Erdoğan Anaokulunda görev yapan Kiraz Ebinc Tül, öğrenciyken hayalini kurduğu sınıflarda masal anlatma projesini atandığı ilçenin okulunda gerçekleştiriyor.

Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi atandığı ilçenin okullarında gerçekleştiriyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyü Emine Erdoğan Anaokulunda görev yapan Kiraz Ebinc Tül, öğrenciyken hayalini kurduğu sınıflarda masal anlatma projesini atandığı ilçenin okulunda gerçekleştiriyor.

Öğretmen Kiraz Ebinc Tül üniversite üçüncü sınıftayken hayalini kurduğu masal sınıflarına okul bittikten sonra yaşadığı Van'da gönüllü olarak başladı. Okullarda çocuklara haftada bir gün masal anlatmaya giden Kiraz öğretmen atandığı Uluderenin Ortabağ Emine Erdoğan Anaokulunda öğrencilerine Anadolu masalları adında masal sınıfı açtı. Bunu bir proje şeklinde yapan Kiraz öğretmen projesini ilçe milli eğitime sundu ve kabul edildi. Projenin kabul edilmesiyle Kiraz öğretmen ve diğer okullardan gönüllü öğretmenler Uludere bölgesinde bulunan 6 anaokuluna daha masal sınıfı açmayı hedefliyor. Gönüllü öğretmenler hafta sonları anaokullarına gidip sınıfların duvarlarına çizim yapıp çocuklar için masal sınıfı yapıyorlar. Sınıflarda çocuklara masallar anlatılıyor, masallarda anlatılanları çocuklara soruyor ve masalları çizmeleri isteniyor. Kiraz öğretmen amacının öğrencilerine şimdiden kitap okuma alışkanlığı edinmek olduğunu söyledi. Öğretmen Kiraz Ebinc Tül, "İlk etapta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş'ın katkıları ile okulumuzda Anadolu masalları sınıfını açtık, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ise ilçemizde bulunan diğer anaokullarına yapmak isteği oluştu. Buradaki amacımız çocukları küçük yaştan itibaren kitaplarla tanıştırmak, onları kitap okumaya yöneltmek, kitap okuyarak kendilerini geliştirmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. Sınıfımızda çocuklarımıza masallar anlatıyoruz, bunu farklı tekniklerle yapıyoruz. Bu projeye üniversitedeyken başladım. Van'da bir anaokuluna bir sınıf açtım, oraya gidip ayda bir çocuklara masallar, hikayeler anlatıyordum. Şu an kendi okulumda Anadolu masalları sınıfını açtım. İnşallah bunu diğer okullara da açacağız" dedi.

Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi atandığı ilçenin okullarında gerçekleştiriyor

Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi atandığı ilçenin okullarında gerçekleştiriyor

Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi atandığı ilçenin okullarında gerçekleştiriyor

Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi atandığı ilçenin okullarında gerçekleştiriyor
İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Son Dakika Haberleri
Kızgın ineğin attığı tekme, kendisine aşı yapan veterinerin çenesini kırdı

Kızgın ineğin attığı tekme, kendisine aşı yapan veterinerin çenesini kırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İsmet Uçma Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Bensu Soral İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Mesut Özil Serdar Aziz Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Hulusi Akar Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi atandığı ilçenin okullarında gerçekleştiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 22:02:28. #1.12#