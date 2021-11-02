AYDIN (İHA) - Öğrencileri mest eden illüzyon gösterisi

ARDAHAN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Menderes Akdağ, 22 yıl önce görev yaptığı köy okulunun öğrencilerini ziyaret ederek illüzyon gösterisi düzenledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Menderes Akdağ 1999-2001 yılları arasında görev yaptığı Ardahan'ın Çamlıçatak köyündeki Şehit Er Gökhan Özdemir Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. Öğrencilere illüzyon gösterisi düzenleyen Akdağ, bundan 22 yıl önce görev yaptığı okulda öğrencilerle tekrar buluşmanın verdiği mutluluğu ve sevinci dile getirdi.

Akdağ, " Burada öğretmenlik yıllarımı çok verimli ve güzel bir şekilde geçirdim. Buradaki lezzeti hiçbir yerde alamadım. Buranın havası soğuktu ama öğrencisi, ailesi sıcaktı. Kendime buraya gelmeyi bir vefa borcu olarak bildim " ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin son derece keyif alarak izlemiş olduğu gösteri sonrasında açıklama yapan okul müdürü Halil Gülçino, Akdağ'a teşekkür etti. Gülçino "Büyük bir vefa örneği göstererek buraya gelen hocamıza teşekkür ederiz. Hocamızın buraya geleceğini öğrendiğimiz ilk andan itibaren durumu heyecanla karşıladık. Pandemi dönemindeki yorgunluk, bunalmışlık ve stresi bugün burada beraber attık. Hocamızın göstermiş olduğu örnek davranış için bütün okulumuz ve kendi adıma teşekkür ederim " ifadelerini kullandı.

İllüzyon gösterilerine büyük ilgi gösteren öğrenciler, gösterileri büyük bir heyecanla takip etti. Gösteriler sırasında bazı öğrenciler, ilizyonist Öğretim Üyesi Dr. Menderes Akdağ'ın gösterilerine de katıldı.