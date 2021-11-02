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Öğrenciler sordu, Büyükgöz cevapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğrenciler sordu, Büyükgöz cevapladı

Gebze 50. Yıl Chrysler İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e röportaj için konuk oldu.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze 50. Yıl Chrysler İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e röportaj için konuk oldu.

Bir grup öğrenci, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile okul dergileri için röportaj yaptı. Mirasu, Aroeş, Miran Deniz, Nisa ve Zeynep isimli öğrencileri ve ebeveynlerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilerin hazırladığı soruları cevapladı. Öğrencilerin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükgöz, "Siz değerli çocuklarımızın güvenli bir şekilde sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği parklar yaptık. Bu parkları mini futbol ve basketbol sahaları ile zenginleştirdik. Her şey sizler için. Benim için özel ve çok keyifli bir röportaj oldu. Tüm evlatlarımıza derslerinde başarılar ve zihin açıklığı diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Öğrenciler sordu, Büyükgöz cevapladı

Öğrenciler sordu, Büyükgöz cevapladı

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