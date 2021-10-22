Odunpazarı'ndan Ata'ya saygı fotoğraf sergisi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Sergide Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi Arşivi'nde bulunan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet tarihi ile ilgili fotoğraflar yer alacak.

Odunpazarı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir dizi etkinlik ile kutlayacak. Konser ve sergilerin yapılacağı kutlamalar kapsamında Odunpazarı Tarihi Bölgede bulunan Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi'nde Ata'ya Saygı Fotoğraf Sergisi açılacak. Ata'ya Saygı Foto Makale Sergisi'nin açılışı 27 Ekim Çarşamba Günü saat 17.30'da yapılacak.

Tüm Eskişehirlilerin Ata'ya Saygı Fotoğraf Sergisi'nin açılışına davetli olduğunu söyleyen yetkililer, sergide Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet tarihiyle ilgili fotoğraf ile bilgilerin yer alacağını vurguladı.

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