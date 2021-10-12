Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu Başkan Kurt'u ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu Başkan Kurt'u ziyaret etti

Bültenler - Haberler | Güncel
Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu Başkan Kurt'u ziyaret etti

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinilen ziyarette, Başkan Kurt Ömer Ulu'ya Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan "Odunpazarı'nda Kırsal Yaşam" adlı kitabı hediye etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, geçtiğimiz aylarda Odunpazarı Kaymakamlığı görevine atanan Ömer Ulu ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Ulu bir süre sohbet eden Başkan Kurt, Ulu'ya Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Odunpazarı'nda Kırsal Yaşam" adlı kitabı hediye etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Ulu,Başkan Kurt'a Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu'ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Kurt, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin güvenli ve huzurlu bir Eskişehir için gereken desteği sağlayacağını da dile getirdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Fuat Oktay Meral Akşener
Magazin Düm Tek Tek Burak Sergen Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Sergen Yalçın Cristiano Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu Başkan Kurt'u ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:15:17. #1.17#