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Ödüllü kent mobilyaları belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ödüllü kent mobilyaları belirlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bulvar, cadde, meydan ve park gibi alanlarında kullanılan kent mobilyalarının şehre özgü tasarlanması maksadıyla hazırlanan 'Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması'nın kazananları belirlendi.

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bulvar, cadde, meydan ve park gibi alanlarında kullanılan kent mobilyalarının şehre özgü tasarlanması maksadıyla hazırlanan 'Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması'nın kazananları belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplam 280 bin TL ödüllü yarışmaya teslim edilen 49 proje, Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Doç. Dr. Onur Mengi, Haluk Seyrek, Sertaç Ersayın, İsa Eren Akbıyık ve Emel Baş'tan oluşan jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Yenilikçi, ayırt edilebilir, bulunduğu yerin dokusuyla uyumlu projelerden Yunus Emre Alaç, Sefa Çelik, Mehmet Köhserli, Nagehan Vanlıoğlu, Yılmaz Değer ve Enes Demir'den oluşan ekibin hazırladığı proje birinci oldu. İkincilik ödülü Yaprak Deniz Yurt ve Elif Kadayıf'ın projesi ikinci seçilirken, üçüncülük ödülü ise Mustafa Fırat Ant'ın oldu.

Başak Bakkaloğlu, Cemal Çobanoğlu, Zehra Betül Atasoy, Doğukan Bayrak, Reşad Çoban ve Mehmet Engin Dal'dan oluşan ekibin projesi 1. Mansiyon, Çağrı Demirbaş 2. Mansiyon ve Mehra Geylan, Terlan Pelin Ertürk, Serenay Gürelli ile Gürkan Güney'den oluşan ekibin hazırladığı tasarım da 3. Mansiyon olarak belirlendi.

Yarışmada ayrıca Mustafa Emre Olur ve Sevin Coşkun'un hazırladığı tasarımlar ile İbrahim Özvariş'in hazırladığı tasarım da satın almaya değer görüldü.

Yarışmanın birincisi 100 bin, ikincisi 60 bin, üçüncüsü 40 bin, mansiyon ve satın almalarda 20'şer bin TL para ödülünün sahibi oldu. Yarışmanın kazananları ödüllerine önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle kavuşacak. - BURSA

Ödüllü kent mobilyaları belirlendi

Ödüllü kent mobilyaları belirlendi

Ödüllü kent mobilyaları belirlendi

Ödüllü kent mobilyaları belirlendi

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