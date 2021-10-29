Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

İlçeye bağlı Kaymakçı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan fener alayı yürüyüşüne yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Kaymakçı Mahallesi'nde yaşayan gençler tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Yürüyüş sonrası Kaymakçı Şehit Hasan Uyar Parkı'nda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakçı Mahallesi sakinlerinden Anıl Şahan, yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle etkinliğe 1 yıl ara verildiğini söyleyerek, "Bir sene ara vermemize rağmen meydanın daha da kalabalıklaştığını görmek bizleri çok mutlu etti, gurur duyduk. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlediğimiz 13. geleneksel fener alayı gecemizde bir kez daha beraberiz. Kaymakçılı gençler olarak önümüzdeki yıllarda da 29 Ekim etkinliklerini devam ettireceğiz. Biz varız ve var olsun Cumhuriyet." dedi.

Etkinliğe, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, gecede zeybek ekiplerinin gösterisinin ardından sanatçı Cevdet Bağca konser verdi.

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