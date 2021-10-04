Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler
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Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz hayatı ve biyografisi nedir?

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Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz hayatı ve biyografisi nedir?

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Nurseli İdiz'in hayatı merak edildi. Gündemi sunucular ile yorumlayan Nurseli İdiz ile ilgili aramalar sürmekte. Peki, Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz hayatı ve biyografisi nedir?

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Peki, Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960, İstanbul doğumlu. Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil), annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

Tatlı Kaçık: John Patrick Goggin - Tiyatro Kedi - 2012

Koca Sinan: Hakan Altıner - Tiyatro Kedi - 2012

Evliliğe Gelince: Leslie Stevens - Tiyatro Diyalog - 2010

Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog - 2009

Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007

Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi - 2006

İhtiras: John Baker - Tiyatro İstanbul - 2003

Tuhaf Bir Çift: Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 2002

İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000

Seneye Bugün: Bernard Slade - Tiyatro İstanbul - 1996

Vanya Dayı: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu

Allaha Sımarladık Cumhuriyet: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu

Hapşırık: Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Evita: İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989

Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Dört Kız Kardeş: Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'den Uyarlayan Müge Gürman - 1986

Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Yaz Misafirleri: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Küçük Adam Ne Oldu Sana: (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981

Kurban (oyun): Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Mihri Müşfik

7. Ankara Film Festivali, 1995, En İyi Kadın Oyuncu Çözülmeler

7. Sadri Alışık Ödülleri, 2002, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Şarkıcı

16. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 1994, En İyi Kadın Oyuncu Çözülmeler

Oynadığı bazı sinema filmleri

Güneşi Gördüm (2009) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

O Şimdi Mahkum (2005)

Mumya Firarda (2002)

Şarkıcı (2000)

Asansör (1999)

Salkım Hanımın Taneleri (1999)

Kahpe Bizans (1999)

Böcek (1995)

Kız Kulesi Aşıkları/ Hera İle Leandros (1993)

Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri (1990)

Gece Yolculuğu (1987)

İlişki Durumu: Evli - 2016 (Mediha)

İlişki Durumu: Karışık - 2015 (Mediha)

Ankara'nın Dikmen'i (dizi) - 2014 (Dilek)

Yalan Dünya (dizi, 2012) - 2014 (Nursel Karakaş)

Harem (dizi) - 2012 (Mozaikli Valide Sultan)

Ömre Bedel - 2009

Can - 2006

Ahududu - 2005

Bir Varmış Bir Yokmuş - 2005

Şöhret (dizi) - 2005

Şeytan Sofrası - 2004

Bir Yıldız Tutuldu - 2003

Serseri Aşıklar - 2003

Baldız Geliyorum Demez - 2002

Kınalı Kar - 2002

90-60-90 - 2001

Cinlerle Periler - 2001

Dünya Varmış - 2001

Benim İçin Ağlama - 2001

Borsa - 2000

Baykuşların Saltanatı - 2000

Beyaz Yalanlar - 2000

Delikanlı - 2000

Rüzgâr Gülü - 1999

Mercan Kolye - 1998

Çözülmeler - 1994

Geçmiş Bahar Mimozaları - 1989

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Haber: Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler
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