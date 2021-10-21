Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu hayatı ve biyografisi! Nur Fettahoğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nur Fettahoğlu merak konusu oldu. İşte Nur Fettahoğlu hakkında merak edilen Nur Fettahoğlu kimdir, Nur Fettahoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 tarihinde Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu. Baba tarafından Arnavut kökenli Giritli, anne tarafından ise Kosovalı Arnavut olan aile üyeleri Rize'ye göç etmiştir.

Beşiktaş Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu. Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı. Oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki "Peyker Yöreoğlu" rolüyle yıldızı parladı. Ayrıca Atasay, Luna, Dove gibi firmaların reklam filmlerinde oynadı. Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz ile başrolü paylaştı. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl adlı dizide "Mahidevran Sultan"ı canlandırmıştır. Bu dizideki rolüyle yardımcı başrol olarak birçok ödül almış, beğeni toplamıştır. Ardından Kanal D ekranlarında Hayat Yolunda adlı dizide "Doç. Dr. Şafak Günay" karakterini canlandırmıştır. Filinta dizisinde Boris Zaharyas'ın can düşmanı "Süreyya" rolünde yer almıştır.

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