Nobel Tıp Ödülü kazanan Ardem Patapoutian kimdir?

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri bu hafta dağıtılıyor. Merakla beklenen 2021 Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Ödülü, Fizyoloji veya Tıp alanında "sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfettikleri için ABD'li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian aldı. Nobl Tıp Ödülü kazanan David Julius kimdir? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ARDEM PATAPOUTİAN KİMDİR?

Ardem Patapoutian, California'daki Scripps Research'te bir Ermeni-Amerikalı moleküler biyolog olarak çalışıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ağrı duyusunun moleküler mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir fizyolog olan David Julius, San Francisco'daki California Üniversitesi'nde profesörlük yapıyor.

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