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NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nişantaşı'nda iki bina arasındaki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Nişantaşı'nda iki bina arasındaki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Osman Fahri Seden Sokak'ta iki bina arasındaki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Trafodan patlama seslerini duyan ve dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında trafo kullanılamaz hale geldi.

NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ

NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ

NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ

NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ

NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ
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Haber: NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ - Haberler
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