Nijer- İstanbul uçağında panik anları! Lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı - Haberler
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Nijer- İstanbul uçağında panik anları! Lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı

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Nijer - İstanbul seferi yapan Türk Hava Yolları'na ait uçağın aktarma için Mali'ye indiği sırada uçakta yangın çıktığı fark edildi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonunda yangının lavaboda gizlice sigara içen bir yolcunun attığı izmaritten çıktığını belirledi.

Nijer'den İstanbul'a Mali aktarmasıyla gelmesi planlanan Türk Hava Yolları'na ait uçak Niyamey havaalanından yerel saatle 23.30'da kalkış yaptıktan sonra 01.30 civarında Mali'ye vardı. Ancak uçağın Mali'ye indiği sırada lavabo kısmından ateş geldiği görüldü. Uçağın alarm vermesiyle birlikte hemen ekipler devreye girdi, yolcular da tahliye edildi.

Nijer- İstanbul uçağında panik anları! Lavaboda gizli sigara içen yolcu yangın çıkardı

ÇÖP KUTUSUNA ATILAN İZMARİTTEN ÇIKTI

İddialara göre yangın, uçakta gizlice sigara içen bir yolcu tarafından çıkarıldı. Yolcular tarafından aktarılan bilgiye göre uçağın lavabosunda gizli sigara içen bir yolcu, izmaritini de çöp kovasına attı. Ancak sönmeyen izmarit, uçağı ateşe verdi.

Nijer- İstanbul uçağında panik anları! Lavaboda gizli sigara içen yolcu yangın çıkardı

YOLCULAR MALİ'DE İNDİRİLDİ

Dün gece saatlerinde Mali'de indirilen yolcuların bekleyişi devam ediyor. Bomakoda bir otele yerleştirilen yolcular, bugün akşam 22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bir uçuşla birlikte Türkiye'ye getirilecek. Uçaktaki yangınla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Nijer- İstanbul uçağında panik anları! Lavaboda gizli sigara içen yolcu yangın çıkardı

Nijer- İstanbul uçağında panik anları! Lavaboda gizli sigara içen yolcu yangın çıkardı

Nijer- İstanbul uçağında panik anları! Lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı
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