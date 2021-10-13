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Neymar futbolu bıraktı mı?

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Neymar futbolu bıraktı mı?

PSG'nin süper starı Neymar, futbol hayatını yönetebilecek zihinsel güce sahip olmadığını itiraf etti. Neymar, "Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel olarak güçlü değilim. 2022 Dünya Kupası son turnuvam olacak. O turnuvayı kazanmak için her şeyi yapacağım" dedi. Peki, Neymar futbolu bıraktı mı?

Psg ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, futbol hayatını bitirebileceğinin sinyalini verdi. 29 yaşındaki futbolcu, futbol yaşantısını sürdürecek zihinsel güce sahip olmadığını itiraf etti. Brezilya Milli Takımı'nı bırakacağı kesin gözüyle bakılırken, kariyerini bitirip bitirmeyeceği merak konusu oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

NEYMAR FUTBOLU BIRAKTI MI?

Neymar, "Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel güce sahip değilim. 2022 Dünya Kupası kesinlikle benim son turnuvam olacak. O turnuvayı kazanmak için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

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