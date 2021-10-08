Premier Lig'de futbol tarihine geçen bir satın alma yaşandı. İngiltere'nin köklü kulübü, Suudi Arabistan merkezli bir yatırım grubu tarafından 352 milyon euro karşılığında satın alındı. Peki, Newcastle'ı kim aldı? Newcastle sahibi kim oldu?

NEWCASTLE'I KİM ALDI?

Premier Lig ekibi Newcastle United, Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyum tarafından 352 milyon euroya satın alındı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman önderliğindeki fonun toplam servetinin 400 milyar euro civarında olduğu öğrenildi. Satışın gerçekleşmesinden sonra Newcastle United taraftarı büyük bir sevinç yaşadı. İngiliz ekibi şu anda dünyanın en zengin kulübü unvanını ele geçirirken, gelecek sezon transfere 1.5 milyar euro harcaması bekleniyor.

NEWCASTLE SAHİBİ KİM OLDU?

Premier Lig'de futbol tarihine geçen bir satın alma yaşandı. İngiltere'nin köklü kulübü, Suudi Arabistan merkezli bir yatırım grubu tarafından 352 milyon euro karşılığında satın alındı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Premier Lig'de futbol tarihine geçen bir satın alma yaşandı. İngiltere'nin köklü kulübü, Suudi Arabistan merkezli bir yatırım grubu tarafından 352 milyon euro karşılığında satın alındı.

REKOR TRANSFER BÜTÇESİ

Bu satışın ardından Newcastle United dünyanın en zengin kulübü unvanını ele geçirdi. İngiliz ekibinin yeni sahibi Mohammed bin Selman'ın gelecek sezon transfere 1.5 milyar euroluk bütçe ayırması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulübün taraftarları satışın ardından büyük bir sevinç yaşarken gelecek sezonu heyecanla beklemeye başladılar.

İşte dünyanın en zengin futbol kulüpleri:

• Newcastle United: 400 milyar euro

• PSG: 260 milyar euro

• Manchester City: 25 milyar euro

• Leipzig: 18,5 milyar euro

• Salzburg: 18,5 milyar euro

• Juventus: 16,5 milyar euro Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• Chelsea: 12 milyar euro

• LA Galaxy: 10 milyar euro

• Arsenal: 8 milyar euro

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