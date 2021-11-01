New York'ta aşı yaptırmayan 9 bin belediye çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı - Haberler
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New York'ta aşı yaptırmayan 9 bin belediye çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
New York'ta aşı yaptırmayan 9 bin belediye çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı

NEW ABD'nin New York şehrinde, belediye çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırma zorunluluğunun uygulamaya girmesine rağmen halen aşı yaptırmayan 9 bin kişinin ücretsiz izne çıkartıldığı açıklandı.

NEW ABD'nin New York şehrinde, belediye çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırma zorunluluğunun uygulamaya girmesine rağmen halen aşı yaptırmayan 9 bin kişinin ücretsiz izne çıkartıldığı açıklandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim'de devreye giren aşı zorunluluğuna uymayan yaklaşık 9 bin belediye çalışanının, ücretsiz izne çıkartıldığını duyurdu.

Blasio, polis ve itfaiye teşkilatlarını da içeren 400 binden fazla belediye çalışanının yüzde 91'inin aşı olduğunu, yaklaşık 9 bin kişinin izne çıkartıldığını, 12 bin çalışanın ise dini veya tıbbi gerekçelerle istisna talep ettiğini bildirdi.

Bill de Blasio, istisna taleplerine, gelecek günlerde yanıt verileceğini söyledi.

Düzenlemeye göre, belediye çalışanlarının 29 Ekim'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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