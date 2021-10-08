NEVÜ Rektörü Aktekin, gönüllü çalışmalar yapan öğrencilerle görüştü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü çalışmalar yürüten iki öğrenciyi makamında kabul ederek bir süre görüştü.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aktekin, üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Nurselin Göverçele ve Hatice Ekşi'yi makamında kabul etti.

Öğrencilerin üniversite içerisinde ve dışında toplumsal farkındalık adına yürütülen faaliyetlerde yer almalarının gurur verici olduğunu belirten Aktekin, "Bizlerin eğitim-öğretim ile birlikte topluma, doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluklarımız bulunmakta. Bu sorumluluklarımız arasında da insanlara imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olabilme, yaşamımızı idame ettirdiğimiz doğayı korumak ve temiz tutmak gelmekte. Sizleri şahsım ve üniversitem adına tebrik ediyorum." dedi.

Rektör Aktekin'in kendilerini kabul ederek ilgilenmelerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler ise, insanlara ve doğaya karşı sorumluluklarının farkında olduklarını ve bu doğrultuda boş zamanlarını gönüllü çalışmalarla değerlendirmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Aktekin, öğrencilere kitap hediye etti.