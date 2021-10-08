Nepal'de 2 haftalık festivalde başkentten şehir dışına insan akını başladı - Haberler
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Nepal'de 2 haftalık festivalde başkentten şehir dışına insan akını başladı

İhlas Haber Ajansı / Binod Prasad Adhikari - Haberler | Güncel

- Nepal'de 2 haftalık festivalde başkentten şehir dışına insan akını başladı Nepal'de 2 hafta boyunca devam edecek olan Dashain Festivali'nin başlamasıyla birlikte Katmandulular başkenti terk etmeye başlarken, ülke genelinde yaşanan hareketlilik Covid-19 salgınının 3.

- Nepal'de 2 haftalık festivalde başkentten şehir dışına insan akını başladı

KATMANDU - Nepal'de 2 hafta boyunca devam edecek olan Dashain Festivali'nin başlamasıyla birlikte Katmandulular başkenti terk etmeye başlarken, ülke genelinde yaşanan hareketlilik Covid-19 salgınının 3. dalgasına ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

Nepal'de en uzun süreli festival olan Dashain dün başlarken, 2 hafta sürecek festival için başkent Katmandu'dan şehir dışına insan akını devam ediyor. Kent genelinde terminaller ve yollar yolcularla dolup taşarken, festivali aileleri ile geçirmek isteyen binlerce Katmandulu başkenti terk etti. Ülke genelinde devam eden büyük hareketlilik salgının 3. dalgasına ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi. Korona virüs (Covid-19) salgını öncesinde her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin şehirden ayrılmasına neden olan festivalde bu sene salgın nedeniyle şehir dışına çıkanların sayısında azalma olsa da bayramın ilk 9 gününde yaklaşık 1 milyon kişinin şehirden ayrılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede geçtiğimiz günlerde PCR test sayısında da önemli ölçüde düşüş görüldü. Nepal'in en geniş bölgesi Karnali'de son 6 günde toplam 328 PCR testi yapılırken, bunların 117'si pozitif çıktı. Sudurpaschim bölgesinde de son 6 günde yapılan 419 testte 108 korona virüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı yetkilisi Ganesh Shreevastava yaptığı açıklamada, "Test sayısının festival mevsiminin başlamasıyla birlikte önemli ölçüde düştüğünü kabul ediyoruz ancak vaka sayısının artmasını önlemek için önlemler alınıyor" dedi.

Nepal'de salgının başlangıcından bu yana 800 bin 282 vaka tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle şimdiye dek 11 bin 200 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de 2 haftalık festivalde başkentten şehir dışına insan akını başladı

Nepal'de 2 haftalık festivalde başkentten şehir dışına insan akını başladı

Nepal'de 2 haftalık festivalde başkentten şehir dışına insan akını başladı

Nepal'de 2 haftalık festivalde başkentten şehir dışına insan akını başladı
İhlas Haber Ajansı / Binod Prasad Adhikari - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nepal'de 2 haftalık festivalde başkentten şehir dışına insan akını başladı - Haberler
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