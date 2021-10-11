Nazlı Kayı kim? Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı ailesi kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt arandı. Uzun süredir birlikte olan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti,Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle her şeyi ertelenmişti. Merakla beklenen nikah, dün akşam İstanbul'da Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında yapıldı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

NAZLI KAYI KİMDİR?

Nazlı Kayı yaşı ve nereli olduğu ile Magazin gündemini yakından takip eden kişilerin gündeminde yer alıyor. Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Nazlı Kayı, Hukuk eğitimini Londra'da tamamladıktan sonra sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Bursalı bir ailenin kızı olan Kayı, Hacı Sabancı ile uzun süre beraberlik yaşamıştı.

28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.

Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen törenle hayatlarını birleştirdi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

HACI SABANCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hacı Sabancı 1987 yılında doğdu. Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı.

Lisans ve lisansüstü eğitimini yurt dışında tamamlayan Hacı Sabancı, en iyi tecrübeyi babası Ömer Sabancı'nın yanında öğreneceğini düşünerek Türkiye'ye döndü.

Amerika'da aldığı eğitimin ardından dokuz yıldır babasıyla birlikte Densa Holding'de çalışıyor. "Asla işkolik değilimdir" diyen Hacı Sabancı'nın en büyük tutkusu ise sanat ve Beşiktaş.

Hacı Sabancı'nın Türk sanatçılar olmak üzere tablo, heykel, video art gibi değişik çağdaş sanat eserlerinden oluşan bir koleksiyonu var.

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