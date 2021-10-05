Nazar duası Arapça okunuşu yazılışı anlamı, nazar duası Türkçe okunuşu ve nazar duası okunuşu! Bebekler için nazar duası oku! Nazar duası dinle!

Dini konular vatandaşların ilgisini çekiyor ve bu alanda araştırmalar yapılıyor. Nazar duası da vatandaşların en çok araştırma yaptığı dini konular arasında yer alıyor. Peki, Nazar duası Arapça okunuşu yazılışı anlamı, nazar duası Türkçe okunuşu ve nazar duası okunuşu nedir? İşte vatandaşların en çok merak ettiği Nazar duasının detayları! Bebekler için nazar duası oku! Nazar duası dinle!

NAZARDAN NASIL KORUNULUR, NAZAR DUASI VAR MIDIR?

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "İnkâr edenler Kur'an'ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi." (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Göz değmesi (nazar) haktır." (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; "Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var." (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.

NAZAR DUASI NASIL OKUNUR?

Nazar duasının Türkçe okunuşu şöyledir: Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnû. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.

NAZAR DUASININ TÜRKÇE ANLAMI ŞÖYLEDİR:

Şüphesiz inkar edenler Kuranı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok o bir delidir diyorlar. Halbuki Kuran alemler için ancak bir öğüttür.

NAZARDAN KORUNMAK İÇİN HANGİ SURELER, DUALAR OKUNUR?

NAZARA KARŞI FELAK VE NAS SURESİ

Resûlullah'ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32)

• Bismillâhirrahmânirrahîm

• 1. Kul eûzü bi-rabbi'l-felak

• 2. Minşerri ma halak

• 3. Ve min şerri ğasikın iza vekab

• 4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad

• 5. Ve min şerri hasidin iza hased

NAS SURESİ

Nas Suresi. Resûlullah'ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir.

• Bismillâhirrahmânirrahîm

• 1. Kul e'ûzü birabbinnâs

• 2- Melikinnâs

• 3- İlâhinnâs

• 4- Min şerrilvesvâsilhannâs

• 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

• 6- Minelcinneti vennâs.

NAZAR DEĞDİRMEK VAR MIDIR?

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "İnkâr edenler Kur'an'ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi." (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Göz değmesi (nazar) haktır." (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; "Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var." (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.

NAZAR DUASI HANGİ DURUMLARDA OKUNUR?

Çocukları sınavlara girmiş olanlar, yüksek mertebelere ulaşmak isteyenler, mal ve mülk edinmek isteyenler, kendilerini kem gözlerden korumak için okurlar. Daha ötesi yeni alınmış bir evin gözlerden korunması, güzel bir bebeğin sağlıklı büyümesi için Nazar duası okunur.

Toplumumuzda özellikle eskiden beri, taşlarla, iplerle yeni alınan şeyler, çocuklar nazardan korunmaya çalışılır. Bunun nedeni, nazardan korunmaktır. Fakat alimler, nazar duası ve yanında okunacak surelerin tüm bu inançlardan daha etkili olduğunu dile gelirler.

PEYGAMBERİMİZİN TORUNLARI İÇİN OKUDUĞU NAZAR DUASI

Bunların yanında büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ayrıca, torunları Hasan ve Hüseyin'i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara şu duayı okurdu:

(Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh)

Yine Resûl-i Ekrem (s.a.s.), "Kim hoşuna giden bir şey görür de; 'Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh' (Allah'ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez." (Beyhakî, Şu'abü'l-îmân, VI, 213) buyurmuştur.

NAZARA VE GÖZ DEĞMESİNE KARŞI OKUNACAK DUALAR

1KALEM SURESİ 51-52. AYETLER (NAZAR AYETİ)

MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLER

• MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLERİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

1- Hâ-Mî.

2- Tenzîlu-lkitâbi mina(A)llâhi-l'azîzi-l'alîm(i) .

3- Gâfiri-zzenbi ve kâbili-ttevbi şedîdi-l'ikâbi zî-ttavl(i)(s) lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ileyhi-lmasîr(u)

• MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLERİNİN ANLAMI

1- Hâ. Mîm. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2- Bu kitap, kudreti dâimâ üstün gelen ve her şeyi hakkiyle bilen Allah tarafından parça parça indirilmektedir.

3- O Allah, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, cezalandırması şiddetli, bununla birlikte lutuf ve ihsânı çok geniş olandır. O'ndan başka ilâh yoktur. Dönüş yalnız O'nadır.

AYETEL KÜRSİ

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

• AYETEL KÜRSİ'NİN ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

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