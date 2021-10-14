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NASR Esports, TikTok ile resmi ortaklığını duyurdu!

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NASR Esports, TikTok ile resmi ortaklığını duyurdu!

NasrEsportsTR, popüler sosyal medya platformu TikTok ile resmi ortaklığını duyurdu!

Eski Royal Youth'un yerini alan NASR Esports, günümüzün popüler sosyal medya platformlarından TikTok ile gerçekleştirdiği iş birliğini duyurdu!

NASR Esports, 2021 yılı itibariyle Türkiye esporuna giriş yapmış bir organizasyon. Royal Youth'un isim haklarını satın alıp sahnelerde boy göstermeye başlamıştı. VFŞL'de mücadele eden takım 2021 Kış Mevsimi'nde çeyrek finale kadar yükselmiş, çeyrek finalde 1907 Fenerbahçe Espor'a yenilmişti. Yaz Mevsimi'nde ise finale kadar çıkmayı başarmış fakat finalde Galatasaray Esports'a kaybetmişti. İlk yılından TBF oynayan başarılı organizasyon, ileride daha büyük işlere imza atacaktır!

Geçtiğimiz günlerde bir giyim markası olan Under Armour ile iş birliğini duyuran ekip, 13 Ekim'de de TikTok resmi ortaklığını açıkladı!

"Her Saniyeyi Değerlendirin."

NASR Esports geçtiğimiz günlerde TikTok üzerinden içerikler çıkarmaya başlamıştı. Oyuncularla röportaj, eğlenceli soru cevaplar gibi içerikleri olan ekip, platformu resmi sponsoru olarak tanıttı. Aylık kullanım sayıları milyarları bulan TikTok, hem takım için hem de Türkiye esporunu daha bilinir hale getirmek için büyük bir fırsat kapısı açıyor.

NASR'ın espor takipçilerine keyif verecek içerikler bulunan TikTok hesaplarına buraya tıklayarak bir göz atabilirsiniz!

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