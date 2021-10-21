Nasa: "İnsanoğlu, 60 Yıla Jüpiter ve Satürn'e Seyahat Edecek"

İnsanoğlunun uzayla imtihanı ve gelecekte yapacağı olası uzay yolculukları, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nde ( Nasa ) görevli bir ekibin çalışma konusu oldu. Dış basında geniş yer bulan araştırmaya göre, insanoğlu bu yüzyıl bitmeden Güneş Sistemi'nin iki devi Jüpiter ve Satürn'ün uydularına seyahat edecek.

Kaliforniya'daki NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı uzmanlarının raporundan ana başlıklar şöyle:

İnsanlık bu yüzyıl bitmeden Kızıl Gezegen Mars'a insanlı uçuşlar düzenleyecek.

2060'da Asteroit Kuşağı'ndaki bazı cisimlere "konulacak."

60 yıl içinde, 2080'lerde de Jüpiter ve Satürn'ün uydularına seyahatler düzenlenecek.

23'üncü yüzyılda Güneş Sistemi aşılacak ve insanoğlu ötegezegenlere uçacak.

ROBOTLU SEYAHATLER BAŞLAYACAK

Diğer galaksilere seyahat mümkün mü? Bugünkü teknoloji ile bunu hayal etmek bile imkansızken; 24'üncü yüzyılda olabilme ihtimali olduğu düşünülüyor.

Uzaklara gitmesi insan hayatı boyunca zor olacağını gören uzmanlar, robot teknolojisine döndü. Buna göre, 2030'da ötegezegenlere, Mars'a gönderildiği gibi "robotlu görevler" gönderilecek.

2040'larda da 40 ışık yılı uzaktaki ötegezegenlere robotlu uçuşlar başlayacak.

GELECEKTE 'ZAMANDA YOLCULUK' MÜMKÜN OLACAK

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