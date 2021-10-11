Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli uyarı: Daha büyüğü gelebilir

Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde artçı depremler yaşayan Van Gölü çevresiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Daha önce bölgede meydana gelen 7.2'lik ve 7.3'lük depremleri hatırlatan Görür, bölgenin yükselmeye başladığını ve daha büyük depremlerin meydana gelebileceğini belirtti.

"BİNDİRME FAYLARIYLA İLGİLİ"

Bölgenin yavaş yavaş yükseldiğini söyleyen Görür, "Arkadaşlar, dünden beri Van Gölü'nün doğusu hareketli. Arısu-Tuşba/Van, Çitören-Tuşba/Van, Mollakasım/ Van yörelerinde 2,0-3,5 aralığında depremler oluyor. Bu depremler gölün doğusundaki bindirme fayları ile ilgili. Burası yavaş yavaş yükseliyor. Biliyorsunuz Van ilimiz deprem kenti" dedi.

"DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİR"

Bölgedeki enerji birikmesine dikkat çeken Görür, "Tarihsel dönemlerde çok sayıda şiddeti VI-IX arasında değişen deprem var. Aletsel dönemde bu bölgede 1976 7.3 Çaldıran ve 2011 7.2 Van Depremi var. Şu anda olan depremler yerleri itibarıyla daha büyük depremleri tetikleyebilir diye beni pek endişelendirmiyor" ifadelerini kullandı.

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