Müge Anlı'nın mercek altına aldığı 50 yaşındaki Balıkesirli çiftçi Mustafa Kut'un cinayetinde, saplantılı mektupların sahibi Ramazan Şahin, hedefindeki Ersin Çetinkaya ile bugün canlı yayında karşı karşıya geldi. Peki, Mustafa Kut cinayeti nedir? Müge Anlı Mustafa Kut olayında neler yaşandı? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MÜGE ANLI, MUSTAFA KUT OLAYINDA NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'ya günlerce 'ikilinin gece yarısı buluştuklarını gözüyle gördüğünü' söyleyen Ramazan Şahin, hedefindeki Ersin Çetinkaya'nın karşısında bu iddiasının kaynağını bu kez köylülerden duyduklarına dayandırdı. Müge Anlı'nın ısrarlı soruları üzerine Dürdane Kut ile gördüğü kişinin iri yarı biri olduğunu söyleyen Ramazan Şahin'in, karşılık alamadığı için Dürdane Kut ve komşusu Ersin Çetinkaya'ya iftira attığı ortaya çıktı.

"BUNLARA BAKKAL BİLE EKMEK VERMEMELİ"

Dürdane Kut'un eşinin katillerini ararken iftiraların ortasında kalmasına kayıtsız kalamayan Müge Anlı, "Sen buraya geldiğinde Dürdane'yi Ersin ile gördüm dedin. Üstelik gözümle gördün dedin. Ben o mektupta bununla ilgili kısımları okuyamadım, utandığım için… İnsanlara, özellikle kadınlara iftira atmak çok kolay… Ama unutmayan bizim bir toplum aklımız, hafızamız ve vicdanımız var. İşte o toplum sizi tanımasa da sizin gibi düşünüp üzülmeyi bilir. Sizin bu kadına yaptıklarınız bir değil, iki değil, üç değil… Kadınlar hakkında böyle konuşanlarla insanlar arkadaşlığını kesmeli, bakkal bile ekmek vermemeli" diyerek tepki gösterdi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

PARMAK İZİ BIRAKMADIĞINI SÖYLEMİŞ

Tüm Türkiye'nin yanıtını merak ettiği cinayette çarpıcı iddia da canlı yayında dile getirildi. Müge Anlı'nın canlı yayına bağladığı öldürülen çiftinin köylüsü Sezer Kaya, Mustafa Kut'u öldüren kişinin komşusu Ersin Çetinkaya olduğunu iddia etti. Yasaklı madde içtikleri bir gün Ersin Çetinkaya'nın yanında ağzından bir şey kaçırdığını söyleyen Kaya, "Osman, Ersin ve ben üçümüz vardık. Ersin'in kafası çok güzeldi. Ersin, 'Gitsinler baksınlar bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı orada' dedi. " diyerek stüdyoda buz kesti. İddia karşısında söz alan Çetinkaya ise "Kesinlikle yalan… Orada başka kim varsa o bağlansın" demekle yetindi.

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