Muş'ta TYÇP kapsamında istihdam edilecek 240 kişi kurayla belirlendi - Haberler
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Muş'ta TYÇP kapsamında istihdam edilecek 240 kişi kurayla belirlendi

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş'ta TYÇP kapsamında istihdam edilecek 240 kişi kurayla belirlendi

Muş'ta Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında istihdam edecek 240 kişi noter huzurunda kurayla belirlendi.

MUŞ (AA) - Muş'ta Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında istihdam edecek 240 kişi noter huzurunda kurayla belirlendi.

Spor Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen kura sonucu işe alınanlar sevinç yaşadı.

İşkur İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, kura çekimi ile adaletli bir dağılım yapmak istediklerini belirterek, kura çekiminin hiçbir şaibeye ve dedikoduya mahal verilmeyecek şekilde herkesin gözü önünde ve noter huzurunda yapıldığını söyledi.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muş'ta TYÇP kapsamında istihdam edilecek 240 kişi kurayla belirlendi - Haberler
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