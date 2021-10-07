Muş'ta belediyenin açtığı kurslar ilgi görüyor - Haberler
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Muş'ta belediyenin açtığı kurslar ilgi görüyor

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta belediyenin açtığı kurslar ilgi görüyor

Muş Belediyesince sosyal belediyecilik kapsamında açılan mesleki kurslar ilgi görüyor.

MUŞ (AA) - Muş Belediyesince sosyal belediyecilik kapsamında açılan mesleki kurslar ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde halı dokuma, el sanatları, trikotaj ve dikiş nakış kursları açıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, geçen yıl kente kazandırılan Bilgi Evleri'nde yapılan etkinlik ve kursların vatandaşların sosyal gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Vatandaşlar için bir kurs ortamı oluşturduklarını anlatan Asya, "Paydaş kurumlarla işbirliği yaparak kadın vatandaşlarımıza yönelik birçok alanda kurslar açtık. Burada hemşerilerimiz hem öğrenip hem de üretme fırsatı buluyor. Bazı kurslarımızda aldıkları eğitimle meslek sahibi olmalarına öncülük ediyoruz. Bu sayede aile bütçelerine de katkı sunabiliyorlar." dedi.

Üniversiteye hazırlanan veya eğitim süresince ders çalışmak isteyen gençlere yönelik imkanlar sunduklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, burada güvenli sıcak bir ortamda geleceğe hazırlanabiliyorlar. Kendi alanında uzman eğitimcilerimiz, gençlerin desteğe ihtiyaç duyduğu anda hemen yanı başlarında onlara yardımcı oluyorlar. Bu tesislerimizin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde 4 farklı mahallemizde de bilgi evlerimizin işleyişine yakın gençlik ve etüt merkezleri yaparak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız."

Muş'ta belediyenin açtığı kurslar ilgi görüyor

Muş'ta belediyenin açtığı kurslar ilgi görüyor

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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