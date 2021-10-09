Murat Bardakçı kimdir? Murat Bardakçı kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Murat Bardakçı'nın hayatı ve biyografisi!

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MURAT BARDAKÇI KİMDİR?

Murat Gökhan Bardakçı 25 Aralık 1955 yılında, İstanbul'da doğan Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış dönemine ilişkin araştırmalarıyla tanınır. Ebced notası, Hamparsum notası ve Bizans ve Haz neumleri gibi musiki yazısı sistemlerine uzmanlığı vardır. Yazma ve basma eserlerden oluşan kütüphanesinin ve arşivinin geniş çaplı oldukları bilinmektedir. Bir dönem Haber türk TV'de Cumartesi geceleri yayınlanan Tarihin Arka Odası isimli tarih programını sunmuştur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yaşamı

25 Aralık 1955'te gazeteci İlhan Bardakçı ve Nemika Bağ'ın tek çocuğu olarak İstanbul Pakize Hanım Doğum Kliniği'nde doğdu. Dedesi, Denizli, Elâzığ, Çorum ve Konya valilikleri yapmış, Millî Mücadele kahramanlarından Cemal Bardakçı'dır. Taş Mektep olarak da anılan Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Annesi ve babası 1966 yılında ayrıldı. Ankara Üniversitesi ekonomi bölümünden 1978 yılında mezun oldu ancak ilgi alanı tarih olduğu için tarih konusunda uzmanlaştı. Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe dahil olmak üzere 5 dil bilmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Musıkîye Selahattin Tanur'la tambur ve eser meşk ederek başlayan Murat Bardakçı, Tanur'dan icazet aldı. Ekrem Karadeniz'le teori, teori tarihi ve ses sistemi üzerine çalıştı. Fahire Fersan ve Vecdi Seyhun'dan yararlandı, ilgi alanını daha sonra musıkî tarihine yöneltti. Abdülbaki Gölpınarlı'dan şarkiyat kaynakları ve metodolojisi alanlarında büyük ölçüde faydalandı Bu arada Türk ve İslam müziği tarihiyle ilgili kitap, belge, fotoğraf, film ve ses kaydı gibi arşiv malzemeleri topladı ve geniş bir nota koleksiyonu oluşturdu. Türk müziği tarihiyle ilgili çok sayıda araştırması yayınlanmaktadır. Dönemin sadrazamı Talât Paşa'nın özel arşivinden faydalanarak 1915 Ermeni Kırımı'ndaki olaylarını konu alan "Talât Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi" adlı kitabı yazan Bardakçı, 2006 yılında Kanal D'de yayınlanan ve 4 bölümden oluşan Son Osmanlılar belgeselinin senaryosunu yazdı. 2008 yılında Kanal 1'de başladığı Tarihin Arka Odası programına Mart 2009'dan Ekim 2015'e kadar Haber türk televizyonunda Erhan Afyoncu birlikte devam etti.

Haber turk.com'da yazan Bardakçı, 1 Mart 2009'den beri Gazete Haber türk'te pazartesi, çarşamba ve cuma günleri köşe yazıları, pazar günleri ise tam sayfa olmak üzere haftada dört kez yazmakta, ayrıca 30 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla Haber türk Tarih dergisini hazırlamaktadır. 2009 yılında 5 yıldır birlikte olduğu Ayşegül Manav'la evlenmiştir.

Çalışmaları

Uzun yıllar Ortadoğu muhabirliği yaptıktan sonra, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Genel olarak tarihçi olduğu düşünülse de kendisi buna karşı çıkmaktadır.

Popüler tarih

Sık sık tarihçi olmadığını, tarihle ilgili bir gazeteci olarak daha geniş kitlelerin okuyabileceği kitaplar yazdığını ifade eden Murat Bardakçı, tarihi belgeler içeren ve bunlara dayanan yorumlarından oluşan kitaplar yazmasının yanı sıra üslup ve metot açısından daha çok İngiliz çağdaş tarih yazımı ekolüne yakın olduğu söylenebilir, ancak kitaplarında tarih yazımı ve metot açısından yararlandığı referans kaynaklar eklememeyi tercih etmiştir. Murat Bardakçı, üslup, tarih yazımı ve metot açısından otodidakt bir yol seçmiş bir tarihçi olarak da değerlendirilebilir.

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