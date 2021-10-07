Muradiye'de kurum amirleri toplantısı yapıldı - Haberler
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Muradiye'de kurum amirleri toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Muradiye'de kurum amirleri toplantısı yapıldı

Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ın başkanlığında kurum amirleri toplantısı yapıldı.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ın başkanlığında kurum amirleri toplantısı yapıldı.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ın başkanlığında İlçe Halk Kütüphanesinde kurum amirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda; ilçede sert geçen kış aylarında Van Büyükşehir Belediyesi ile Muradiye Belediyesi ekiplerinin hazırlıklarının tamamlanması, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin arttırılması, insan odaklı hizmet anlayışının tesisi, vatandaş memnuniyeti, kamu hizmetlerinde etkinlik, emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde devamlılığının sağlanması, kurumlarda maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması, bölgede ihtiyaç duyulan ve eksik hissedilen konular hakkında gerekli toplantı yapıldı. - VAN

Muradiye'de kurum amirleri toplantısı yapıldı

Muradiye'de kurum amirleri toplantısı yapıldı

Muradiye'de kurum amirleri toplantısı yapıldı

Muradiye'de kurum amirleri toplantısı yapıldı

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