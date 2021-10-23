Münir Can Cindoruk kimdir? Elkızı Ali Demir kimdir, gerçek adı nedir? Caner Cindoruk Münir Can Cindoruk kardeş mi?

Münir Can Cindoruk kimdir? Elkızı Ali Demir kimdir, gerçek adı nedir? sorularının yanıtı, yeni başlayan Elkızı adlı dizinin izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.

ELKIZI ALİ DEMİR KİMDİR?

Elkızı dizisinde Ali Demir karakterini canlandıran isim Münir Can Cindoruk'tur.

ALİ DEMİR KİMDİR?

Şirketin ortağı, Ezo'nun dedesinin kadim dostu Ekrem'in torunu. Ezo ile birlikte büyümüşler. Yıllar geçtikçe Ali'nin duyguları arkadaşlığın ötesine geçmiş ancak Ezo onu arkadaş, dost gibi görmeye devam etmiştir.

Harun'un aksine özü sözü bir, güvenilir, mert, gözü kara bir delikanlıdır. Ezo'ya duyduğu tutku ve kıskançlık, zaman zaman hırçınlaşmasına yol açar. Genç kızı elde etmek için her fedakârlığı yapar, ancak bu ısrar Ezo'yu ondan daha da uzaklaştırır.

MÜNİR CAN CİNDORUK KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu olan Münir Can Cindoruk, 1990 tarihinde Adana'da dünyada geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Münir Can Cindoruk, 2008 yılından itibaren Kelebek, İnsan Aldandı, Tuhaf Zamanlar, İçerdekiler, Dayan Yüreğim gibi birçok film ve dizide rol aldı.

CANER CİNDORUK İLE MÜNİR CAN CİNDORUK KARDEŞ Mİ?

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de ünlü isimler çıktı. Dizinin ilk bölümünden itibaren özel hayatı merak konusu olan Cindoruk'un kardeşleri Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk'tur.

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