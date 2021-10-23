Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal" Londra'ya ulaştı

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan ve Türkiye'den yola çıkan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal" İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaştı.

Amal'ı başkent Londra'da St. Paul's Katedrali'ne varışında aralarında çocukların ve din adamlarının da olduğu çok sayıda kişi karşıladı.

Katedralin kapısını çalan Amal, kendisini karşılayan din adamlarıyla dışarı çıktı.

Bir din adamı burada yaptığı konuşmada, Amal'ın Türkiye'den yola çıkıp Avrupa'yı aştıktan sonra İngiltere'ye varmasını "umut" olarak tanımladı. Bu "hediye" için teşekkür eden din adamı, Amal'ın yolculuğunun insanları birbirine bağlamasını diledi.

Şarkıların söylendiği etkinlik, Amal'ın katedralden ayrılmasıyla sona erdi. Amal için yarın Trafalgar Meydanı'nda doğum günü etkinliği yapılacak.

Amal'ın 27 Temmuz'da Gaziantep'te başlayan yolculuğu, 3 Kasım'da Manchester kentinde sona erecek.

Küçük Amal

Mülteci konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun desteklediği "Yürüyüş (The Walk) Projesi" kapsamında hazırlanan kukla Küçük Amal ile annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesi anlatılıyor.

Küçük Amal'ın buruk hikayesiyle dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve mülteci çocukların sorunlarına dikkat çekilmesinin amaçlandığı projede kukla, 8 ülke sınırını aşarak yüzlerce kilometrelik yolculuk yaptı.