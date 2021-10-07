Muğla Tarım ve Orman Müdürü İl Müdürü Barış Saylak, çiftçilerle bir araya geldi

MUĞLA (AA) - Muğla Tarım ve Orman Müdürü İl Müdürü Barış Saylak, çiftçi buluşmasında, Menteşe İlçesi Akbük, Sarnıç ve Kıran mahallelerinde çiftçilerle bir araya geldi.

İlk olarak Akbük Mahallesinde, Akbük Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçıların sorunlarını dinleyen Saylak, kooperatifçilik konularında da görüşmeler yaptı.

Saylak, burada yaptığı konuşmada, değişen iklim şartları ve küresel ısınmanın denizleri de etkilediğini, istilacı türler ve müsilaj sorunları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bakanlığın bu konuda hamlelerini yaparak, istilacı tür olan balon balığının avlanması ile desteklerini açıkladığını hatırlatan Saylak, bu konuda çalışmalara ve desteklere devam edeceklerini ifade etti.

Daha sonra Sarnıç ve Kıran mahallerinde gerçekleştirilen çiftçi buluşmasında, arıcılık, sulama, bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği konularında sorun ve çözüm önerileri görüşüldü.

Karşılıklı sohbet ve bilgi alışverişi şeklinde devam eden buluşmalarda, projeler ve çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

İl Müdürü Saylak, arıcılıkla geçinen bu mahallelerin orman yangınından etkilendiğini, tüm destekleri ile arıları hayatta, arıcılığı da ayakta tutmak için arıcıların yanında olduklarını dile getirdi.

Bitkisel üretim ve hayvancılık konularında da birçok projeleri olduğunu anlatan Saylak, bunlardan faydalanan çiftçilerden duydukları başarı hikayelerinin kendilerini mutlu ve motive ettiğini anlattı.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmalara, İl Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç, İlçe Müdürü Mehmet Kuray, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Levent Uyan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bahattin Bolel ile ilgili teknik personeller ve çiftçiler katıldı.