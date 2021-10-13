Muğla açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi Kızılburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen hareket kabiliyetinden yoksun lastik bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Suriye, 3 Filistin ve 1 Mısır uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.