Müftü Bilici'den Belediye Başkanı Çöl'e ziyaret

KIZILÖREN, AFYON (AA) - Kızılören İlçe Müftüsü ve Sandıklı İlçe Müftülüğüne vekalet eden Mustafa Bilici, Başkan Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Cami ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle kendilerine yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür eden Bilici, iade-i ziyaret yaparak Başkan Mustafa Çöl'e hediye takdim etti.

Kendilerine verdikleri destekler ile Cami ve Din Görevlileri Haftasında yalnız bırakmadıkları için duydukları memnuniyeti ifade eden Bilici, imam ile müezzinler adına teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çöl, Müftü Mustafa Bilici'ye gerçekleştirmiş olduğu ziyaret için teşekkür ederek, kendisine hayırlı görevler dileklerinde bulundu.

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