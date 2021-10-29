Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel
Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tekneler kıyı seyri gerçekleştirdi.

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tekneler kıyı seyri gerçekleştirdi.

Mudanya Kaymakamlığı ve Mudanya Belediyesinin desteği, Bursa Yelken Kulübü'nün organizasyonuyla düzenlenen programda irili ufaklı 50'den fazla tekne Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle asıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve uzun süre alkışladığı etkinliğe tekne kaptanları siren sesleriyle karşılık verdi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, ve Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın da katıldığı deniz seyri, teknelerin Mudanya Mütareke Binası önüne gelmesiyle sona erdi.

Öte yandan "Cumhuriyet Yürüyüşü" sonrasında İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde konuşma yapan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenin, huzurun ve umudun adı olduğunu belirterek, aradan geçen 98 yılın sonunda da cumhuriyetin ulu bir çınar olma yolunda büyümesine ve gelişmesine devam ettiğini söyledi.

Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri
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