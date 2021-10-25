Mucize Aşk oyuncuları! Mucize 2 Aşk nerede çekildi?

Mucize 2 Aşk nerede çekildi?Mucize Aşk oyuncuları kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2019 yapımı "Mucize 2 Aşk" Pazartesi akşamı TV'de ekrana gelecek. Peki, Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Mucize 2 Aşk oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgi

MUCİZE AŞK KONUSU

Mucize 2 Aşk, 2015 yapımı Mucize filminin devamı niteliğinde. İlk film izleyicisini, 1960'lı yıllara götürüyor ve darve sürecinin etkilerini fakir halk üzerinden gösteriyordu. Başrolüne ise Mert Turak ile Talat Bulut'u alıyordu. Şimdi ise Mucize Aşk filmiyle Doğu'da yaşayan engelli bir genç olan Aziz'in sevgiyi keşfetmesi konu ediniliyor. Aziz ve Mızgin, görücü usulüyle evlendirilirler. Böylece ikili birlikte yaşama tutunma mücadelesi verecektir.

MUCİZE 2 AŞK FİLMİ OYUNCULARI

Mucize 2 Aşk filminde; Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler rol alıyor.

MUCİZE AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

"Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettiriyor.

Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Vezir Parmağı, Mucize filmlerinden sonra Mahsun Kırmızıgül'ün altıncı filmi olan Mucize Aşk 2, yönetmenin şu ana kadar en iyi açılış yapan filmi oldu.

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