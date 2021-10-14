MSKÜ ile Kılıç Deniz Ürünleri arasında 'marka dersi' protokolü imzalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSKÜ ile Kılıç Deniz Ürünleri arasında "marka dersi" protokolü imzalandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
MSKÜ ile Kılıç Deniz Ürünleri arasında

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine hem staj, hem de gelecekte iş imkanı sağlanması amacıyla Kılıç Deniz Ürünleri ile "marka dersi" protokolü imzalandı.

MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine hem staj, hem de gelecekte iş imkanı sağlanması amacıyla Kılıç Deniz Ürünleri ile "marka dersi" protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen törende konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, mezun olan öğrencilerin iyi bir iş imkanına kavuşabilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Günümüzde üniversitelerin önemli şartlarından birinin verdiği bilgilerin uygulamaya konulması olduğunu belirten Çiçek, "Bu konuda da üniversitelerden çok şey beklenmekte. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak AR-GE üniversitesi olma hedefi koyduk. Öncelikli olarak iyi bir eğitim öğretim, iyi bir öğrenci yetiştirmek, daha sonra araştırma çalışmalarına ağırlık vermek istiyoruz." dedi.

Eski yöntemlerle bunları yapmanın mümkün olmadığını vurgulayan Çiçek, öncelikli olarak öğrencilere araştırma nasıl yapılacak, proje nasıl yazılacak bu konularda eğitim verdiklerini dile getirdi.

Üniversitelerinde 40 bini aşkın öğrenci bulunduğunu aktaran Çiçek, imzalayacakları protokolle, Su Ürünleri Fakültesi ve Milas Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin işletmede hem uygulamalı ders yapacaklarını hem de mezun olduktan sonra meslekleri ile ilgili yabancılık çekmeyeceklerini ifade etti.

Kılıç Deniz Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç ise Muğla'nın su ürünleri ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin de dünyanın en iyileri arasında yer alma yolunda ciddi bir adım atığına işaret eden Kılıç, "hep birlikte ileriki yıllarda göreceğiz ki su ürünleri konusunda diğer üniversitelerden buraya danışmanlık almak için diğer hocalar gelecek. Ben buna inanıyorum çünkü 32 sene oldu bu işe başlayalı ve sektörde önemli bir yol kat ettik." diye konuştu.

Kılıç, protokolle öğrencilerin hem staj yapacaklarını hem de kendilerinin kalifiye elaman sorununu gidereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol Çiçek ve Kılıç arasında imzalandı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
Şap aşısı yapılmasına kızan inek, şiddetli tekmesiyle veterinerin çenesini kırdı

Şap aşısı yapılmasına kızan inek, şiddetli tekmesiyle veterinerin çenesini kırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Nihal Yalçın Demet Akalın Zeynep Bastık Tarkan
Spor Abdullah Avcı Lewis Hamilton Ozan Tufan Caner Erkin
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MSKÜ ile Kılıç Deniz Ürünleri arasında 'marka dersi' protokolü imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:29:28. #1.12#