Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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