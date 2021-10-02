Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı

EDİRNE (İHA) - Edirne Balkan Türkleri Federasyonu tarafından, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde 1821 Mora katliamında Türk- Müslüman toplumuna uygulanan soykırımı anma programı düzenlendi.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu tarafından Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 1821 Mora katliamında Türk-Müslüman toplumuna uygulanan soykırımı anma programı düzenlendi. Belediyeye ait çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen anma programına federasyon yetkilileri ve üyeleri ve üye dernekler katıldı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yurtdışı İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zürfettin Hacıoğlu ve Tarih öğretmeni Cevat Sedes, katılımcılara 1821 Mora katliamı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yurtdışı İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacıoğlu ise, Türk ve Müslüman topluluğuna yapılan katliamı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Bizim buradaki amacımız farkındalık oluşturmak, 2 asırda geçse Türk ve Müslüman toplumuna karşı işlenmiş bu insanlık suçunun unutturmamak. Malumunuz Yunanistan bu katliamı büyük bir zafer olarak kamuoyuna, dünya kamuoyuna lanse etmeye çalışıyor. Sanki iki devlet arasında bir savaş yaşanmışta o savaş esnasında zafer gibi karşılıyorlar. Hayır Osmanlı'ya çetecilerin ve Rumların acımasız yaptığı bir katliamdır. Biz sivil toplum kuruşları olarak özellikle balkan Türkleri olarak bunu Türk, Müslüman toplumuna yapılan bir insanlık suçu olarak görüyoruz ve bu bir soykırımdır" dedi.

Konuşmaların ardından Balkan Türkleri Federasyonu ve üye derneklerin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. - KIRKLARELİ