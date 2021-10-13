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Monster Hunter Rise İçin PC Oynanış Videosu Yayınlandı

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Monster Hunter Rise İçin PC Oynanış Videosu Yayınlandı

12 Ocak 2022 tarihinde bilgisayarlara gelecek olan Monster Hunter Rise için bir PC oynanış videosu yayınlandı

Önümüzdeki aylarda bilgisayarlara gelecek olan Monster Hunter Rise için bir PC oynanış videosu yayınlandı.

Capcom'un meşhur ve sevilen serisi Monster Hunter'ın en yeni oyunu olan Monster Hunter Rise, bilgisayarlara geliyor. İlk olarak 26 Mart tarihinde Nintendo Switch için çıkış yapan oyun aradan geçen 10 ayın aradan bu defa da PC oyuncularıyla buluşacak. Oyunun çıkış tarihi de bir hayli yaklaşmışken gaijin hunter isimli bir YouTube kanalı Monster Hunter Rise'ın 8 dakikalık bir oynanış videosunu yayınlandı.

Oyunun henüz erken erişimde olduğunu belirten YouTuber oyunu 4K çözünürlükte oynadı. Oynanışın akıcı olduğunu söyleyen gaijin, ani FPS düşüşleri de yaşamadığını söyledi. Monster Hunter Rise aslında Switch'e özel olarak geliştirilmişti. Switch'in kısıtlı ve nispeten zayıf donanım gücüne göre tasarlanan bu oyunun bilgisayarlarda sorun çıkarmadan çalışacağını düşünmek yanlış olmayacaktır. Oyunu test eden kanalın bilgisayarının sistem özellikleri ise şu şekilde:

İşlemci: Intel i7-6700K

Ekran Kartı: GeForce RTX2070S

Bellek: 32GB DDR4

Oyunun Steam sayfasında istenen sistem özellikleri de bir hayli düşük. İşlemci tarafında minimum olarak i3-4130 veya FX-6100, önerilen olarak ise i5-4460 veya FX-8300 istenmekte. Ekran kartı olaraksa minimum GT 1030 veya RX 550, önerilen olarak da GTX 1060 veya RX 570 isteniyor. 23 GB'lık boyuta sahip olan oyunu oynamak içinse 8 GB'lık bellek yeterli.

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Capcom için işler zon zamanlarda bir hayli güzel gidiyor. Önce Resident Evil 7 ile Resident Evil serisini dirilten Capcom, bir yıl sonra çıkardığı Monster Hunter World ile de oyunculardan bolca övgü almıştı. 2021'de çıkış yapan Resident Evil: Village'le beraber serinin ismini daha da sağlamlaştıran şirket, şimdi de Monster Hunter Rise'ı bilgisayarlara getirerek yeni bir başarı yakalamanın peşinde. Ayrıca yakın zamanda Monster Hunter World için çıkan Iceborne genişleme paketi de gerek oyuncular gerekse de basın tarafından bolca övülmüş, Capcom'un adını bir kez daha anılmasını sağlamıştı.

Monster Hunter Rise 21 Ocak 2022 tarihinde bilgisayarlar için çıkış yapacak. Oyunun şu anki Steam fiyatıysa 279,00 TL.

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