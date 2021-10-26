Minibüsün altında kalan 4 yaşındaki Ömer gözyaşlarıyla toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minibüsün altında kalan 4 yaşındaki Ömer gözyaşlarıyla toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Minibüsün altında kalan 4 yaşındaki Ömer gözyaşlarıyla toprağa verildi

Zonguldak'ta babasının kullandığı işçi servisinin altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ömer Tunç, son yolculuğuna uğurlandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta babasının kullandığı İşçi servisinin altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ömer Tunç, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde işçi servisi şoförlüğü yapan 36 yaşındaki baba Ergün Tunç, aracını evinin önüne park etmek istedi. Babasının geldiğini görünce aracın yanına gelen 4 yaşındaki Ömer, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınarak Kabalaklı köyüne getirilen küçük çocuk için cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi toprağa verildi. - ZONGULDAK

Minibüsün altında kalan 4 yaşındaki Ömer gözyaşlarıyla toprağa verildi

Minibüsün altında kalan 4 yaşındaki Ömer gözyaşlarıyla toprağa verildi

Minibüsün altında kalan 4 yaşındaki Ömer gözyaşlarıyla toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
En acı ölüm! Baba, minibüsünü park ettiği sırada 4 yaşındaki oğlunu ezdi

En acı ölüm! Baba, minibüsünü park ettiği sırada 4 yaşındaki oğlunu ezdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title